++ Ex comandante Bayesian, ‘la nave oltre limiti operativi’ ++

'Con condizioni meteo estreme tempi brevi per equipaggio'

ROMA, 27 AGO – Il portellone sul lato sinistro “al 100% non era aperto”; con un’inclinazione di 45 gradi e i bocchettoni della sala macchine aperti, la barca può avere “seri problemi” e “inizia a imbarcare acqua”; non c’era obbligo di tenere la deriva mobile abbassata; con un cambio repentino delle condizioni meteo, l’equipaggio aveva un “tempo breve per reagire”. Con un intervento su Linkedin, l’ex comandante del Bayesian Stephen Edwards prova a ricostruire quanto avvenuto la notte del naufragio. Davanti alle coste di Porticiello, aggiunge l’uomo che ha comandato il veliero dal 2015 al 2020, il Bayesian è andato “oltre i suoi limiti operativi”.

