Ex factotum Lollobrigida, ‘per me come una mamma’

agenzia

Piazzolla accusato circonvenzione di capace, su asta decise lei

ROMA, 26 GIU – “Gina Lollobrigida ci teneva moltissimo a fare questa asta ed era lei che aveva i rapporti con la casa d’asta. Io non ho deciso nulla, per me lei era come una madre e se ha vissuto bene fino alla fine una piccola pare è stato merito anche delle attenzioni che ha ricevuto da me”. E’ quanto ha affermato in aula Andrea Piazzolla, l’ex factotum della grande attrice morta nel gennaio 2023, sentito nel processo in cui è accusato di circonvenzione di incapace. In particolare l’imputato, secondo l’accusa e in concorso con un altro imputato, avrebbe fatto da intermediario con la casa d’aste per vendere circa 350 beni di proprietà dell’attrice. Piazzolla è già stato condannato a tre anni di reclusione per la stessa accusa e in particolare per avere sottratto beni dal patrimonio della Lollo tra il 2013 e il 2018. Davanti al giudice monocratico di Roma, l’imputato ha aggiunto che Lollobrigida “non voleva lasciare nulla al figlio, era delusa di non vedersi più proprietaria della propria vita. Gina quando ha saputo che l’amministratore giudiziario voleva fare un inventario è andata su tutte le furie e anche per via dei lavori di ristrutturazione che dovevano essere eseguiti. Ha chiesto alla titolare della casa d’ste di custodire i suoi beni e ha firmato lei i mandati a vendere. Io non ho le competenze sulle aste, quello dell’arte è un mondo che non mi appartiene”, ha aggiunto. Richieste del pm e sentenza sono attesa per ottobre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA