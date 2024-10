Ex Ilva, il 15 ottobre ripartenza altoforno 1 con ministro Urso

agenzia

L'impianto era fermo da un anno per manutenzione

BARI, 10 OTT – Martedì prossimo, 15 ottobre, a partire dalle ore 15.00, si terrà nello stabilimento siderurgico di Taranto una cerimonia per l’ accensione e ripartenza dell’altoforno numero 1 – fermo da agosto 2023 per manutenzione – alla presenza del ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso e dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia. Attualmente nello stabilimento è in funzione solo l’altoforno numero 4, mentre oltre all’altoforno 1 che ripartirà la prossima settimana, anche l’altoforno 2, fermo dal gennaio scorso, è sottoposto a interventi di manutenzione. L’avvio del secondo altoforno, è detto in una nota dell’azienda, “rappresenta un passo importante nel piano di ripartenza di Acciaierie d’Italia e conferma l’impegno dei commissari straordinari, del governo italiano e dell’azienda di procedere al ripristino delle attività produttive dello stabilimento siderurgico”. La visita sarà riservata esclusivamente al ministro e alla sua delegazione, mentre gli ospiti potranno seguire dalla sala conferenze il momento dell’accensione in diretta streaming. Alle 16.15 sono previsti interventi sempre in sala conferenze e alle 16.45 un punto stampa.

