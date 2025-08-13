Ex Ilva: Pd, ‘accordo passo avanti per Taranto, vigileremo su ogni impegno’

agenzia

Roma, 13 ago “Quello sottoscritto ieri non è un accordo perfetto ma certamente consente a Taranto di poter guardare al futuro con ottimismo”. Così Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi, deputati pugliesi del Partito democratico, commentano il documento siglato dagli enti territoriali e il Mimit sull’ex Ilva.

“La decarbonizzazione completa è l’obiettivo che insieme a Michele Emiliano e alla Regione Puglia ci siamo posti sin dall’inizio e ora possiamo dire di aver tracciato una strada chiara in quella direzione. La chiusura dell’area a caldo a carbone, su cui il governo deve garantire tempi brevi, è la priorità del percorso di rinascita che vogliamo per Taranto, perché vuol dire liberare quella comunità dall’inquinamento massivo e rendere possibile un equilibrio accettabile tra ambiente, lavoro e salute. Scongiurata l’ipotesi della nave rigassificatrice, resta fondamentale assicurarsi che gli impegni presi vengano rispettati fino in fondo”, proseguono.