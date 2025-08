Ex Ilva: sindacati incontreranno partiti il 29/8, ‘urgente affrontare vertenza’ (2)**

agenzia

Anche il Pd parteciperà agli incontri con i sindacati con le altre opposizioni. Già la scorsa settimana i capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga avevano risposto ai sindacati spiegando che il “futuro dell’Ilva riguarda il paese intero. Transizione, lavoro, sviluppo sostenibile, politiche industriali, salute e sicurezza: sono dossier che non possiamo lasciare nelle sole mani del governo. Per questo diciamo ai sindacati: noi ci siamo. Nelle prossime ore avvieremo i contatti per incontrare le delegazioni Fim-Fiom-Uilm al più presto”.

