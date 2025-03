Ex promessa dell’Inter ottiene protezione, ‘tornerò a giocare’

agenzia

Esordì in Champions poi finì in un'inchiesta su tratta giocatori

PIACENZA, 15 MAR – La commissione territoriale di Piacenza ha scritto la parola fine sull’odissea del calciatore Assane Gnoukouri, ex promessa dell’Inter che rischiava di essere espulso dall’Italia dopo essere rimasto coinvolto qualche anno fa in un’inchiesta della procura di Parma sulla tratta di calciatori provenienti dalla Costa d’Avorio. Il giocatore ha ottenuto la Protezione speciale, status che ora gli consente di restare legittimamente nel nostro Paese. “Sono molto felice, finalmente posso coronare il mio sogno di tornare a giocare a calcio” commenta oggi al quotidiano “Libertà” Gnoukouri, che oggi ha 28 anni e il cui vero nome è Alassane Traorè. La destinazione non la rivela, ma pare che sia il Vicenza in serie C dove ritroverebbe come allenatore Stefano Vecchi che lo seguì e lo lanciò nelle giovanili dell’Inter. Lanciato da Roberto Mancini nell’Inter nel 2015 (esordì anche in Champions League e disputò un derby della Madonnina), due anni dopo il centrocampista fu costretto a smettere di giocare a calcio per un problema cardiaco per poi finire invischiato, suo malgrado, nell’inchiesta della procura di Parma.

