Ex vicepresidente Ecuador Glas tenta il suicidio in carcere

Secondo media locali sarebbe ricoverato in ospedale

QUITO, 08 APR – L’ex vicepresidente dell’Ecuador, Jorge Glas, sarebbe ricoverato in ospedale dopo aver tentato il suicidio in carcere, secondo quanto riportano media locali. In un primo momento il portale Primicias riferiva sulla base di fonti della polizia che l’ex vicepresidente, arrestato venerdì dopo una clamorosa irruzione nell’ambasciata del Messico a Quito, era in coma dopo aver assunto un ingente quantità di farmaci. Fonti del partito di Glas, Revolucion Ciudadana, hanno invece riferito a Radio Pichincha che Glas era ricoverato all’ospedale militare di Guayaquil ma in condizioni stabili. Nessuna conferma ufficiale.

