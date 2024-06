agenzia

Fpo al 27% diventa la forza politica più importante del Paese

VIENNA, 09 GIU – Il partito di estrema destra Fpo è in testa alle elezioni europee in Austria, secondo gli exit poll pubblicati dai principali media. Fpo ha ottenuto il 27% dei voti, diventando per la prima volta la forza politica più importante nel Paese alpino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA