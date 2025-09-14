agenzia
Exit poll in Renania: la Cdu tiene, vola l’ultradestra Afd
Alle comunali cala Spd ma resta secondo partito. Sale affluenza
BERLINO, 14 SET – Secondo le prime previsioni alle elezioni comunali in Renania, sulla base degli exit poll, la Cdu si conferma primo partito con il 34%, registrando una lieve flessione dello 0,3%. Afd sale al 16,5% con un balzo dell’11,4. La Spd dovrebbe arrivare al 22,5%, con una perdita rispetto alle ultime comunali dell’1,8%: per il partito è un risultato molto negativo. I Verdi si fermano all’11,5%, con un calo dell’8,5%, Linke in leggera crescita con il 5,5% (+1,7%). Cresce l’affluenza alle urne: secondo i primi dati dovrebbe essere del 58,5%, cinque anni fa si era fermata al 51,9%.