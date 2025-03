Expo 2025: Mattarella, ‘occasione per Italia e richiamo a collaborazione e convivenza’**

agenzia

Tokyo, 5 mar. “L’Esposizione di Osaka, l’Expo, con l’apertura ormai prossima sarà una grande occasione. L’Italia vi partecipa con un padiglione in cui ha riversato molto impegno per essere all’altezza di un grande impegno che per il mondo sarà un richiamo alla collaborazione e alla convivenza”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione al termine dell’incontro con il Primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba.