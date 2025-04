Expo 2025, Renoldi Bracco: “Portiamo Tintoretto a Osaka per unire Asia a Occidente”

agenzia

Expo 2025 apre i battenti a Osaka con Il Gruppo Bracco, leader mondiale nella diagnostica per immagini, protagonista e Gold Sponsor di Padiglione Italia. L’azienda – presente in Giappone in una joint-venture con Eisai sin dal 1990 e dal 2024 con una presenza diretta come Bracco Japan – ha portato a Osaka il ritratto del giovane giapponese Ito Mancho, dipinto da Domenico Tintoretto nel 1585. Il significato di quest’opera la spiega in un’intervista all’Adnkronos Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging.

R : “Questo è un quadro che rappresenta un ponte tra l’Asia e l’Occidente ed è anche molto conosciuto in Giappone, dove è già stato nel 2016 e nel 2017. Oggi lo riportiamo ed è un’occasione appunto per poterlo rivedere e per poter ritornare a queste radici che sono un po’ quelle che lega il nostro paese con il Giappone. Bracco ha sempre guardato l’arte come a un ponte di cultura e conoscenza e soprattutto ha sempre avuto interesse ad approfondire che cosa c’è dietro l’arte. Tant’è che quando abbiamo avuto questa opportunità , abbiamo seguito un percorso che è tipico di tutte le mostre che abbiamo sponsorizzato e che è quello di andare ad analizzare quello che c’è dietro il quadro applicando le tecniche di imaging diagnostico”.

R: “La diagnostica per immagini viene utilizzata in diversi ambiti. In particolare viene utilizzata per la salute, quindi sia per la prevenzione ma anche per la diagnosi di quelle che sono varie patologie. Abbiamo sempre cercato di trovare anche una connotazione diversa e infatti le tecniche diagnostiche vengono utilizzate anche in ambito museale. Quindi per approfondire quelle che è stata un po’ la mano dell’artista nel creare l’opera. La ragione è che anche un modo per portare una disciplina scientifica che è molto legata all’uomo, dandole una dimensione diversa che è la dimensione della scoperta del passato”.

R: “Crediamo molto nell’idea di Expo come un momento nel quale possiamo portare l’immagine dell’Italia, l’Italia di oggi, nel mondo. Tutti gli Expo hanno una connotazione continentale o macro-regionale e quindi per noi rappresenta l’idea di portare l’orgoglio italiano del Made in Italy nelle sue varie dimensioni. Per quello che riguarda la nostra dimensione – che è una dimensione legata fortemente all’innovazione e al benessere – è anche un momento per parlare di tecnologia, di innovazione, di scienza in un’occasione di scambio culturale e di conoscenza del Made in Italy e della cultura italiana”.

R: “Abbiamo organizzato alcuni eventi partendo da un evento nel quale il gruppo Bracco, in particolare con il centro diagnostico italiano, parlerà di longevità. È un tema molto importante, non soltanto per il nostro paese, ma anche in Asia e in particolare per il Giappone, che è un paese che ha una grande tradizione dal punto di vista della longevità, ma oggi ha anche delle grandi sfide dal punto di vista di come supportare i bisogni di una popolazione fragile.