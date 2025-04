Expo 2025: Renzi, ‘grande opportunità, bellezza è caratteristica Made in Italy’

agenzia

Roma, 14 apr. “L’Expo è una straordinaria vetrina. Noi ricordiamo ancora il grande risultato dell’Expo 2015 a Milano e questo di Osaka è una grandissima opportunità”. Così Matteo Renzi a Rai Radio1. “La nostra caratteristica principale è il bello, in tutto il mondo perdono la testa per il bello italiano. E sul Made in Italy noi dobbiamo riuscire a lavorare tutti insieme: le maggioranze passano, il Made in Italy resta. L’Italia, proprio per la bellezza del Made in Italy, ha bisogno della globalizzazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA