Export: Tajani, ‘faremo unità apposita al ministero per aiutare imprese’

Roma, 21 mar. “Faremo un’unità apposita al ministero degli Esteri per l’Export, con un numero dedicato e una mail, in modo che qualsiasi impresa italiana possa avere immediatamente una risposta dal ministero per tutto ciò che riguarda il problema delle esportazioni e dei dazi. Noi stiamo lavorando in maniera molto intensa e presto nomineremo un inviato speciale del ministero degli Esteri”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, in un punto stampa prima dell’inizio del convegno, a Villa Madama, a Roma, ‘Piano d’azione per l’export italiano’.