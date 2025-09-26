EY al MedFest, la sostenibilitá occasione di crescita per le imprese

agenzia

OLBIA (ITALPRESS) – In un contesto internazionale sempre piú attento ai temi della sostenibilitá, EY é protagonista al MedFest 2025, a Olbia fino al 28 settembre. L’evento, dedicato all’innovazione e alla trasformazione sostenibile, riunisce imprese, istituzioni e realtá del territorio per discutere insieme come costruire un futuro piú equo e inclusivo. La presenza di EY rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il dialogo tra pubblico e privato e contribuire alla creazione di un modello di sviluppo che metta al centro le persone, il pianeta e il valore delle aziende. “La transizione verso il net zero rappresenta la piú grande opportunitá di business del decennio. Le imprese dovrebbero considerare la sostenibilitá innanzitutto come un’occasione per generare nuovo valore”, commenta Marco Duso, EY Italy e EMEIA Sustainability Leader. Al MedFest, il network EY partecipa a tavole rotonde, workshop e momenti di confronto, portando esempi di progetti ad alto impatto, soluzioni tecnologiche all’avanguardia e analisi sul ruolo della sostenibilitá nel trasformare l’economia. “Crediamo che la sostenibilitá debba essere affrontata non solo come un dovere, ma come una straordinaria opportunitá per ripensare il modo in cui collaborano pubblico e privato”, evidenzia Antonella De Simone, SLT EY Partner – Public Law. Proprio su questo tema si concentra il contributo di EY nel campo degli appalti pubblici sostenibili, con un focus particolare sul Green Public Procurement (GPP) e sul Sustainable Public Procurement, strumenti fondamentali per indirizzare gli acquisti delle pubbliche amministrazioni verso criteri ambientali, economici e sociali. L’intervento di De Simone analizza le piú recenti novitá normative, come il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) e il Decreto Infrastrutture 2025, che hanno rafforzato l’obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM), semplificando le procedure e favorendo una maggiore integrazione della sostenibilitá nei bandi pubblici. Tuttavia, emergono ancora alcune difficoltá: nella scrittura dei bandi, nella conoscenza dei CAM e nella misurazione dell’effettivo impatto delle gare pubbliche. Per questo motivo, EY sottolinea il potenziale del Partenariato Pubblico-Privato come leva strategica per attrarre investimenti, condividere responsabilitá e migliorare la qualitá dei progetti. Tra le azioni considerate prioritarie: l’introduzione di KPI (indicatori chiave di performance) per misurare sostenibilitá, equitá e impatto sociale, la diffusione di buone pratiche replicabili e l’adozione di modelli collaborativi tra pubblico e privato. “Un futuro sostenibile richiede equilibrio tra ambiente, societá ed economia – dice Antonio Lombardo, EY Italia Partner, Consulting Government Leader -. Politiche come il Green Deal Europeo e la Decade Digitale promuovono sostenibilitá e digitalizzazione, supportate dalle politiche di coesione (fondi SIE, PNRR e anche il Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034) con interventi e programmi per promuovere una crescita sostenibile, digitale e inclusiva. I progressi nella digitalizzazione e sostenibilitá urbana, sono evidenziati dai risultati evidenziati nelle cittá italiane dall’EY Smart City Index. La trasformazione urbana richiede ascolto, tecnologie avanzate e partecipazione attiva”. A completare la visione strategica di EY sul futuro del Mediterraneo, é intervenuto anche Paolo Gentili, EY Partner – Business Consulting, Sustainability Transformation, che ha posto l’attenzione sulle vulnerabilitá climatiche dell’area e sulle opportunitá di innovazione per i settori economici legati al mare. “Il Mediterraneo é oggi uno degli hotspot climatici piú critici del pianeta: si sta riscaldando piú velocemente della media globale, +1,5 °C sopra il livello pre-industriale, rispetto a circa +1 °C del resto del pianeta e continuerá a farlo, secondo le stime delle agenzie climatiche internazionali. Questo riscaldamento – spiega Gentili – ha effetti diretti e profondi su ecosistemi, economie costiere e filiere produttive legate al mare”. “Si stima, ad esempio, che una riduzione del 41% dei deflussi fluviali possa comportare un calo del 10% della produttivitá marina e del 6% della biomassa, con perdite fino a 4,7 miliardi di euro l’anno per la pesca mediterranea. Sulle infrastrutture portuali e logistiche il rischio climatico si scarica sulle infrastrutture, sulle operazioni e aumenta i costi assicurativi”. “L’innovazione tecnologica é la leva sulla quale agire per accelerare i tempi di risposta al cambiamento climatico. Lo stimolo all’innovazione é arrivato anche attraverso normative e incentivi economici e ha generato nuove tecnologie di propulsione, carburanti, efficientamento delle rotte, sistemi di manovra in arrivo/partenza, approvvigionamento in sosta. L’innovazione tecnologica in quest’ambito continuerá ad essere sostenuta dai finanziatori pubblici e privati e le imprese con piani credibili di decarbonizzazione e adattamento saranno premiati in virtú dei meccanismi di selezione che prediligono chi riduce il rischio di esposizione ai cambiamenti climatici. La ricongiunzione tra economia ed ecologia, in questo contesto, porta vantaggi e crea opportunitá”. Lo sviluppo tecnologico, se da un lato offre soluzioni, dall’altro porta con sê nuove sfide ambientali. “Pensiamo alle microplastiche, sempre piú presenti nei nostri ecosistemi e potenzialmente dannose anche per la salute umana – evidenzia Maria Cristina Breida, SLT EY Partner – Sustainability Law leader -. Il legame tra ambiente e salute pubblica é ormai evidente. Di fronte a queste sfide, la societá civile e le istituzioni hanno un ruolo fondamentale. Non si tratta solo di investimenti economici, ma di capacitá di orientare lo sviluppo verso modelli compatibili con l’ambiente, piú equi e sostenibili”. – foto ufficio stampa EY – (ITALPRESS). col/fsc/red 26-Set-25 11:08

