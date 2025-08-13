agenzia
F-35 italiani basati in Estonia intercettano jet russi
E' la prima volta. Fanno parte della Task Force Air Nato
BRUXELLES, 13 AGO – “Per la prima volta due F-35 italiani decollano in Estonia in risposta a velivoli russi nell’ambito della missione di pattugliamento aereo della Nato. La Task Force Air italiana, distaccamento del 32° Stormo presso la base aerea di Ämari, è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a dimostrazione dell’impegno dell’Alleanza a salvaguardare lo spazio aereo della Nato”. Lo fa sapere il Comando aereo della Nato.
