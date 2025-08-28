Sfoglia il giornale

F-35 italiani in Estonia intercettano velivolo russo

Nato: 'Impegnati a proteggere i Baltici e il fianco orientale'

Di Redazione |

COPENAGHEN, 28 AGO – Due F-35 italiani operanti nell’ambito della missione di pattugliamento aereo della Nato sono decollati da Ämari, in Estonia, in risposta a un velivolo russo. La Task Force Air – 32° Stormo e 6° Stormo – presso la base aerea di Ämari dimostra l’impegno dell’Alleanza a proteggere e salvaguardare le regioni baltiche e il fianco orientale. Lo fa sapere il comando aereo alleato.

