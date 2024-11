F1: arriva la Gm-Cadillac, dal 2026 nuova scuderia Usa

agenzia

Sarà l'11ma squadra del circus. "Stipulato accordo di principio"

ROMA, 25 NOV – Il campionato di Formula 1 ospiterà un undicesimo team sulla griglia di partenza nel 2026, la scuderia GM/Cadillac: lo hanno annunciato gli organizzatori che parlano di “un accordo di principio” con il gigante automobilistico statunitense. La candidatura di GM è stata convalidata da “un accordo di principio” concluso al termine di un lungo processo di scambi tra le due parti che ha permesso di constatare “la fattibilità di una partecipazione in seguito alla valutazione commerciale e alla decisione presa dalla Formula 1 nel gennaio 2024”, precisa un comunicato della Formula 1. “Durante quest’anno, hanno compiuto passi operativi e hanno chiaramente espresso il loro impegno a dare all’undicesima squadra il nome di GM/Cadillac”, sottolinea la F1. Oltre all’arrivo del gigante automobilistico degli Usa nella competizione regina degli sport motoristici, la F1 sta anche pensando di “far entrare GM come fornitore di motori in un secondo momento”. Il costruttore statunitense ha annunciato lo scorso anno di essersi iscritto alla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) per essere un produttore di motori in Formula 1 a partire dal 2028, offrendo sostegno alla candidatura di Michael Andretti, figlio del campione del mondo di F1 del 1978 Mario Andretti, per entrare nel campionato. La FIA ha avviato nel gennaio 2023 un processo che consente ai nuovi potenziali partecipanti di entrare in campionato a partire dal 2025 o 2026.

