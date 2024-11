F1: correrà a Monza fino al 2031 con una nuova estensione di sei anni**

agenzia

Roma, 27 nov. La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio d’Italia rimarrà in calendario fino al 2031 compreso, come parte di una nuova estensione di sei anni dell’accordo esistente, che durerà fino al 2025. Il nuovo accordo segue gli importanti lavori di ammodernamento dell’Autodromo Nazionale di Monza in vista del Gran Premio del 2024, dove 335.000 tifosi hanno assistito nel fine settimana al passaggio sotto la bandiera a scacchi della Ferrari di Charles Leclerc.

