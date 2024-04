F1: Gp Cina, Verstappen vince davanti a Norris e Perez, quarto Leclerc

agenzia

Shanghai, 21 apr. Torna al successo la Red Bull di Max Verstappen con la 58esima vittoria in carriera. Il campione del mondo in carica si è imposto nel Gp della Cina e vince per la prima volta a Shanhghai, davanti alla Mclaren di Lando Norris e al compagno di squadra Sergio Perez. Ai piedi del podio le due Ferrari con il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz. Sesto posto per la Mercedes di George Russell che ha preceduto l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’altra McLaren di Oscar Piastri. Termina la gara in nona posizione la Mercedes di Lewis Hamilton mentre chiude la top ten Nico Hulkenberg.

