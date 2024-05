F1: pole da record Verstappen, felice dopo un weekend difficile

agenzia

"Il circuito è incredibile, e potevo spingere ancora"

ROMA, 18 MAG – “E’ stato un fine settimana difficile, per questo sono felice della pole position. Abbiano fatto dei cambiamenti dell’ultimo momento dopo le libere di questa mattina e sembra che abbiano funzionato. Mi sono sentito molto più a mio agio e avrei potuto spingere un po’ di più”. Così Max Verstappen dopo la pole position a Imola, la sua 65/a in carriera ma soprattutto l’ottava consecutiva, che lo porta a eguagliare un record che appartiene ad Ayrton Senna proprio sulla pista dove 30 anni fa morì il campione brasiliano. “Questo circuito poi è incredibile – ha aggiunto Verstappen -. Per essere al limite ho toccato la ghiaia nell’ultima curva e il mio cuore sta ancora pompando. L’adrenalina è al massimo”.

