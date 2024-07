F1: ricatto a Schumacher, arrestato presunto complice era guardia sicurezza della famiglia

agenzia

Wuppertal, 5 lug. La polizia tedesca ha arrestato un presunto complice nel caso del tentato ricatto ai danni della famiglia dell’ex campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. Lo ha riferito oggi la Procura di Wuppertal. Si tratta di un uomo di 52 anni che lavorava come guardia di sicurezza per la famiglia ed è stato arrestato giovedì a Wülfrath, vicino a Wuppertal. La Procura ha aggiunto che è stata sequestrata una grande quantità di prove aggiuntive. Gli investigatori hanno arrestato quindici giorni fa i due presunti ricattatori della famiglia dell’ex pilota. Secondo la Procura, l’uomo di 53 anni e suo figlio di 30 anni possedevano foto private della famiglia Schumacher.

Durante l’indagine sul luogo in cui entrambi avevano ottenuto le foto della vita privata della famiglia e dei loro immediati dintorni, hanno finalmente trovato l’uomo di 52 anni. Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1, è rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci alla fine del 2013. Da allora non è più apparso in pubblico. Come già riferito dalla Procura, i presunti ricattatori hanno riferito ai dipendenti della famiglia che avevano dei fascicoli che la famiglia sarebbe stata interessata a non pubblicare e che avrebbero preteso un pagamento di un milione di dollari, altrimenti avrebbero pubblicato i dati sulla cosiddetta “darknet”. A riprova avrebbero inviato alcuni file alla famiglia.