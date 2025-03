F1: Stefano Domenicali confermato presidente fino al 2029

agenzia

"Sono onorato di continuare a guidare questo sport che amo"

ROMA, 12 MAR – Stefano Domenicali è stato confermato al comando di Formula Uno per altri cinque anni, fino al 2029. Lo ha annunciato Formula 1 cha ha annunciato l’estensione dell’accordo con Liberty Media. Domenicali è diventato presidente e ad il 1 gennaio 2021 ed “è stato fondamentale per portare la F1 a nuovi livelli di successo e diventare lo sport globale che è oggi”. “Sono onorato di continuare a guidare questo incredibile sport, che amo e che fa parte della mia vita fin dall’infanzia e sono grato al Liberty Media Team per la loro fiducia”, ha detto Domenicali. “Siamo entusiasti di rinnovare Stefano e attendiamo con impazienza la sua leadership insieme al talentuoso management della Formula 1 per gli anni a venire”, ha sottolineato Derek Chang, presidente e ceo di Liberty Media

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA