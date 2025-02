F1: Take That si esibiranno alla festa per il 75° compleanno circus e lancio delle monoposto**

agenzia

Londra, 17 feb. La band britannica dei ‘Take That’ si esibirà al lancio della stagione di Formula Uno di martedì sera, quando tutti i 10 team mostreranno per la prima volta insieme le loro nuove livree delle monoposto. L’evento alla O2 Arena di Londra si terrà per celebrare il 75° anniversario dello sport. Gli organizzatori hanno confermato che il comico britannico Jack Whitehall sarà il presentatore, mentre lo spettacolo vedrà la partecipazione del cantante country statunitense Kane Brown e del rapper statunitense Mgk, oltre ai Take That.

La scelta di Londra, Take That e Whitehall ha senso dato che la maggior parte dei team ha sede in Gran Bretagna, mentre le apparizioni di Brown e Mgk sono spiegate dal proprietario statunitense della F1 Liberty Media e da una continua spinta nel mercato americano. Sarà la prima volta che tutti i team lanciano la stagione insieme con i fan nello stesso posto. “Non appena ho sentito parlare di F1 75 Live at The O2, ho capito che volevo farne parte”, ha detto Whitehall. “Promette di essere uno spettacolo davvero unico, che riunisce le auto e le star della Formula 1 con incredibili musicisti e intrattenimento globali per celebrare 75 anni di questo sport incredibile. Non vedo l’ora di salire sul palco e portare lo spettacolo a tutti all’O2 e a chi ci guarda da casa in tutto il mondo!”.