F1: Vasseur “feeling positivo, in Australia le risposte”

Team principal e piloti Ferrari a 20ennale partnership con Puma

FIORANO MODENESE, 04 MAR – “Il feeling è positivo, dopo quello che abbiamo potuto provare in Bahrain nei test. Ora aspettiamo solo di partire per l’Australia dove avremo i primi riscontri”. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, è tra i protagonisti dell’evento ‘Puma x Ferrari 20 Years of speed’, in corso a Fiorano per celebrare il secondo decennale del rapporto tra la Scuderia e il colosso dell’abbigliamento sportivo, ma tra moda e show business non si sottrae ad una domanda sul Mondiale quasi al via. Al suo fianco, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, su un palco che sperano si trasformi presto in un podio, come è stato per i colleghi del team Wec, da Alessandro Pier Guidi ad Antonio Fuoco, attori della tripletta delle Ferrari 499P nella prima gara del Mondiale 2025 in Qatar. Il britannico ha salutato con un ‘Buona sera a tutti’, auspicando, ad una domanda in proposito, che tra altri 20 anni “ci siano ancora belle corse automobilistiche, magari con vetture non solo tutte elettriche”.

