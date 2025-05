Fa cadere un gelato, aggredito da 5 minorenni, denunciati

agenzia

Un 16enne preso a schiaffi in un bar del Reggiano

REGGIO EMILIA, 28 MAG – Ha fatto cadere accidentalmente un vassoio e un gelato dal tavolo di alcuni ragazzini, i quali lo hanno preso a schiaffi e minacciato, costringendolo a consegnare loro 35 euro. È successo in un bar di Correggio, nel Reggiano, dove un 16enne è stato aggredito da cinque giovani, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, tutti denunciati dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata in concorso. I fatti risalgono al febbraio scorso quando la vittima inavvertitamente ha rovesciato il gelato sporcando le scarpe di un ragazzo in compagnia di altri quattro amici, scatenando la loro violenta reazione. Alcuni presenti hanno chiamato i carabinieri. I militari della stazione di Correggio hanno acquisito i filmati di videosorveglianza interna risalendo all’identità dei presunti responsabili, tutti denunciati in stato di libertà alla procura del tribunale dei minori di Bologna.

