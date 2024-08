Fa volare drone vicino al Cremlino, arrestato un italiano a Mosca

agenzia

Mosca, 6 ago. Far decollare un drone a pochi metri dall’ufficio di Vladimir Putin non è un’idea brillantissima. Un cittadino italiano è stato arrestato a Mosca per aver fatto volare un drone sul parco Zaryadye, non lontano dalla Piazza Rossa e dal Cremlino. Lo ha riferito la Tass, che cita fonti di polizia, secondo cui “l’incidente è avvenuto ieri pomeriggio” e responsabile è “un cittadino italiano che lavora come assistente di volo per una compagnia aerea italiana”. L’uomo, bloccato dagli agenti, ha provato ad alleggerire la propria posizione: si è giustificato sostenendo di non essere a conoscenza del divieto di sorvolo di droni sulla capitale russa. Nella capitale di un paese in guerra da oltre 2 anni, e quotidianamente colpito dai droni che partono dall’Ucraina, l’italiano ha detto che avrebbe voluto solo prendere delle immagini dall’alto del centro di Mosca.

