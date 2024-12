Fabbri arbitra Milan-Roma, per Lazio-Atalanta c’è Massa

agenzia

La Penna per lo scontro salvezza Parma-Monza, Inter trova Doveri

ROMA, 27 DIC – E’ Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, l’arbitro designato per la partita Milan-Roma di domenica sera a S. Siro. Per Lazio-Atalanta, che è il big match di domani, è stato invece scelto Davide Massa di Imperia. I due scontri salvezza Parma-Monza e Como-Lecce saranno arbitrati rispettivamente da Federico La Penna e da Marco Piccinini. Cagliari-Inter è stata affidata a Daniele Doveri, mentre in Napoli-Venezia ‘fischierà’ Matteo Marchetti.

