Fabi, gap di genere anche nei prestiti, a donne va solo il 20%

agenzia

Percentuale resta stabile rispetto al 2023

ROMA, 07 MAR – Il gap fra uomini e donne perdura in Italia anche per i prestiti bancari. Come sottolinea una ricerca del sindacato bancario Fabi alla clientela femminile va solo il 20% del credito erogato, sostanzialmente la stessa percentuale del 2023. “Le ragioni di questa disparità sono comuni – rileva la Fabi – il tasso di occupazione più basso, innanzitutto, ma anche la maggiore occupazione delle donne nei settori con le retribuzioni più basse, il largo ricorso al lavoro part time che portano a stipendi e pensioni ridotte; la contenuta attitudine al rischio; minori dotazioni patrimoniali, soprattutto immobiliari, necessarie per le garanzie bancarie”. Nel dettaglio il credit gender gap vale quasi 70 miliardi su scala nazionale, “confermandosi sostanzialmente ai livelli del 2023″. Lo stock dei finanziamenti alle famiglie concesso dagli istituti, a settembre 2024, è la stima della Fabi sui dati di Banca d’Italia, ammontava a quasi 472 miliardi: di questi, 162 miliardi sono stati erogati agli uomini, 94 miliardi alle donne e 215 miliardi si riferiscono a contratti di finanziamento cointestati. Le regioni peggiori sono ancora Campania, Puglia, Veneto, Sicilia, Lombardia, Piemonte e Basilicata, dove il credito concesso alla clientela femminile non supera la media nazionale del 20%”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA