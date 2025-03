Fabio Abrate, osteopati e otorini insieme contro gli acufeni.

agenzia

– Nei prossimi mesi la pubblicazione di una ricerca scientifica

Un approccio condiviso ed importante che ci ha visto impegnati negli ultimi anni, stà dimostrando l’efficacia del trattamento: “La pubblicazione scientifica dei nostro lavoro avverrà nei prossimi mesi -sottolinea Abrate- ma i primi risultati sono assolutamente incoraggianti. Su oltre 150 pazienti trattati, l’85% ha ottenuto, dopo tre sedute osteopatiche( e successivi follow-up ) netti miglioramenti e il 28% di questi pazienti non ha più mostrato sintomi di alcun tipo, utilizzando come parametro il Tinnitus Handicap Inventory Test(THI) I numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta e che un disturbo come l’acufene, considerato dalla comunità medica di difficile risoluzione, ha oggi una possibilità di cura efficace. Il che per noi è motivo di grande soddisfazione, considerando che i pazienti trattati hanno riportato un importante miglioramento nella qualità della vita e una notevole riduzione dello stress”.

L’obiettivo, forti dei risultati che stiamo ottenendo, è di continuare a condividere queste possibilità di intervento con i colleghi di tutta Italia: “Abbiamo dato vita in tal senso -conclude Abrate- a dei corsi formativi che si pongono lo scopo di diffondere questa conoscenza tra professionisti della salute. Nel 2024 ho avuto inoltre il grande piacere di portare la nostra esperienza clinica ed il nostro metodo a Città del Messico, iniziando a formare Medici e Fiosoterapisti/Osteopati Messicani. Possiamo dare così una speranza tangibile a chi soffre di acufeni, evitando loro un lungo viaggio fuori regione a fare chilometri per venire da noi. I nostri studi, a Carate Brianza nel mio caso e a Muggiò per il dottor Romagnoli, si arricchiscono ogni giorno di nuove osservazioni che, ne siamo convinti, debbano essere messi a disposizione di tutti. La scienza appartiene a tutti ed è giusto che sia così anche in questo caso dove osteopatia e otorinolaringoiatria si alleano per risolvere un vero e proprio fenomeno sociale”