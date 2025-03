Facile.it, entro il 31 polizze catastrofali, i costi per le pmi

agenzia

I conti per officine, ristoranti e hotel

ROMA, 08 MAR – Dal 31 marzo scatta per tutte le imprese italiane, ad esclusione di quelle agricole l’obbligo di sottoscrivere la polizza contro le calamità naturali. Lo ricorda Facile.it che rileva come secondo una recente indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, a settembre 2024 erano oltre 278.000 le micro e piccole imprese italiane che nei 12 mesi precedenti avevano subito danni da calamità naturali, per un controvalore di circa 3 miliardi di euro di perdite ma solo il 6,2% avevano già una polizza cui si aggiunge un 4% che era coperto solo parzialmente. Secondo i calcoli della piattaforma online che ha prese in considerazione tre diverse attività commerciali, ristorante, autofficina e hotel, in altrettante città campione: Milano, Roma e Palermo, la spesa partirà da poco più di 300 euro fino a circa 1.500 all’anno. Per esempio nel caso del ristorante è stato considerato un immobile da 300.000 euro contenente attrezzatura di valore pari a 100.000 euro; con queste caratteristiche, il premio annuale per sottoscrivere un’assicurazione Cat Nat a Milano è pari a 343,50 euro, valore che diventa 401 euro a Roma e 469 euro a Palermo. Per l’autofficina è stato invece considerato un fabbricato dal valore di 400.000 euro e 200.000 euro di attrezzatura; in questo caso, il costo della polizza se l’attività è ubicata a Milano è pari a 359 euro, diventa 434 euro se a Roma e arriva a 551 euro, invece, a Palermo. Le quotazioni per l’hotel salgono, in virtù di valori assicurati più elevati: in questo caso un immobile dal valore di 1 milione di euro e attrezzatura per 500.000 euro. La struttura posizionata a Milano deve mettere a budget un costo annuale pari a 703,5 euro, a Roma 720,5 euro, mentre a Palermo 1.033,5 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA