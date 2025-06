Fair Play Menarini, Giani: “Premio sempre più in crescita”

agenzia

Firenze, 26 giu. – “Il premio Fair Play Menarini è arrivato alla ventinovesima edizione e dopo 29 edizioni è cresciuto nel coinvolgimento delle persone e soprattutto nella trasmissione dei valori, di come attraverso lo sport si possono dare indicazioni valoriali che soprattutto per le nuove generazioni sono quelli che onestamente capiscono e dando il senso ad una comunità. Devo dire che il prestigio e il profilo dei premiati, ma anche iniziative come quella di coinvolgere i giovani attraverso quelle borse di studio, quei premi che stanno dietro ai valori con cui si è animato il Premio Play Menarini, avranno la cornice del Teatro Romano di Fiesole e nell’occasione che vivremo a Firenze il 2 luglio, lo scenario di un’iniziativa che ormai ha raggiunto un prestigio e un profilo nazionale, ma direi anche internazionale, all’insegna dello sport che trasmette valori”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione della presentazione della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA