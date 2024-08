‘Fake news’ che non si riuscirà andrà in tutti in pensione

agenzia

BOLOGNA, 22 AGO – “I conti dell’Inps sono assolutamente in equilibrio oggi e quindi non c’è da preoccuparsi. Confermo pienamente quello che ha detto il direttore centrale Lamonica”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, ha replicato – ad un punto stampa al Meeting di Rimini – a chi gli chiedeva un commento sullo stato dei conti dell’istituto e sulle considerazioni del Direttore centrale Pensioni, Vito La Monica che, sempre al Meeting, ha definito una ‘fake news’ quella secondo cui non si riuscirà andrà in tutti in pensione e quella secondo cui l’assegno pensionistico determinato dal sistema contributivo sia di un importo necessariamente ridotto rispetto a quello determinato dal sistema retributivo.

