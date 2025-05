Falcone: Provenzano, ‘da governo solo retorica ma no atti concreti in contrasto mafia’

agenzia

Roma, 23 mag. “La memoria si appanna non solo se si dimentica di ricordare, ma anche se è inondata da fiumi di retorica. Non voglio nemmeno commentare un Ministro che, nella giornata di oggi, durante la cerimonia ufficiale, ha voluto celebrare soprattutto la sua militanza nel Fronte della Gioventù. Ma anche dagli altri membri del Governo, presenti stamattina a Palermo, abbiamo ascoltato solo retorica e nemmeno un impegno su ciò che concretamente servirebbe nel contrasto alla mafia, a cominciare dal correggere gli errori compiuti da questa destra, come le norme sugli appalti (non solo sul Ponte) o quelle sul limite di 45 giorni alle intercettazioni sulla ricerca dei latitanti”. Lo dichiara Giuseppe Provenzano, responsabile esteri e cooperazione internazionale del Pd e membro della commissione antimafia, che ha partecipato alla commemorazione ufficiale a Palermo a 33 anni dalla strage di Capaci.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA