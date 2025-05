Falcone: Verini, ‘onorare eroi antimafia senza ipocrisie’

agenzia

Roma, 23 mag. “È stato ancora una volta il Presidente Mattarella a pronunciare le parole più vere nell’anniversario della strage di Capaci, per onorare la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Camillo, Antonio Montanari. Più vere perché non retoriche”. Così Walter Verini, capogruppo Pd in Antimafia, intervenuto a Stimigliano – insieme alla deputata Michela Di Biase – ad un incontro con gli studenti del reatino, rappresentanti dei Comuni e delle forze dell’ordine e della sicurezza.