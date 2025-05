Falsi investimenti, anziano raggirato per 87mila euro

agenzia

Denunciata una donna nel Fermano

FERMO, 02 MAG – Anziano raggirato, viene indotto a versare 82mila euro in falsi investimenti e successivamente altri 5mila euro per cercare di recuperare i soldi. Quando si rende conto di essere stato truffato si rivolge ai carabinieri di Porto San Giorgio (Fermo) che, a seguito di rapide indagini, denunciano una donna di origini siciliane. La denuncia è arrivata a conclusione di un’articolata attività investigativa legata ad una consistente truffa consumata nel territorio, denunciando una 69enne di origini siciliane. Le indagini, scaturite a seguito della querela sporta da un anziano 78enne di Fermo, hanno impegnato i militari per alcuni mesi al fine di poter raccogliere le prove utili ad incastrare la truffatrice. La vittima, nel tentativo di reperire sul web informazioni inerenti investimenti finanziari “sicuri”, è stata contattata per mezzo di telefonate e mail da presunti investitori finanziari, i quali, dopo averlo incoraggiato a iscriversi su una piattaforma di trading online, lo hanno indotto, con la falsa prospettiva di facili guadagni, ad effettuare più bonifici in favore di un conto corrente bancario francese, per complessivi 82mila euro. In seguito, nel mese di agosto 2024, la vittima, consapevole di essere stata raggirata, aveva assecondato le richieste di un dipendente di una fantomatica società di recupero crediti che, con artifizi e raggiri nonché con la promessa del recupero dell’importo totale del credito, aveva indotto l’anziano a versare l’ulteriore somma di 5mila euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA