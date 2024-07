Famiglia: Gasparri a Braga, ‘non conosce l. 194, mia proposta aiuta donne’

agenzia

Roma, 3 lug. “Prendo atto che la Braga non sa di cosa parla e non conosce la legge 194. La mia proposta attua l’articolo 5 di quella legge. Confermo umana comprensione per chi per faziosità mente sapendo di mentire. La mia proposta attua la legge e aiuta le donne. Le bugie lasciano il tempo che trovano”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, replicando alla capogruppo dem a Montecitorio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA