Famiglia Lynch, ringraziamo le autorità italiane

"Chiediamo il rispetto per la privacy"

PALERMO, 23 AGO – “Come componenti della famiglia Lynch siamo devastati, sotto shock e siamo confortati e sostenuti dai nostri familiari e amici. Il pensiero in questo momento è rivolto a tutte le persone colpite dalla tragedia. Ringraziamo sinceramente la guardia costiera italiana, i servizi di emergenza e tutti coloro che hanno contribuito al salvataggio”. Così in una nota ufficiale la famiglia Lynch, a poche ore dal ritrovamento del corpo dell’ultima vittima del naufragio della Bayesian, Hannah, la figlia 18enne di Mike Lynch. “Chiediamo adesso – si legge ancora – che la nostra privacy sia rispettata in questo momento di incedibile dolore”.

