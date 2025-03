Famiglia Poggi parte offesa, il legale deposita la nomina

agenzia

Ipotesi comparazione del Dna come accertamento irrepetibile

MILANO, 14 MAR – Rita e Giuseppe Poggi parteciperanno come parte offesa ad ogni fase dell’indagine che la Procura di Pavia ha riaperto nei confronti di Andrea Sempio. Il 37enne è accusato dell’omicidio della loro figlia Chiara in concorso con Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni, o con altri ignoti. L’avvocato dei Poggi Gian Luigi Tizzoni Poggi, in attesa delle ultime formalità, già lunedì dovrebbe depositare la sua nomina in Procura a Pavia. E questo, si ipotizza, anche in vista della comparazione del dna di Sempio con le tracce repertate sotto le unghie di Chiara e sulla scena del crimine che quindi dovrebbe avvenire con la formula dell’accertamento irripetibile.

