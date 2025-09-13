‘Famiglia repubblicana pro Trump ma Robinson criticava tycoon’

agenzia

Le rivelazioni del Daily Mail e del Guardian sul killer di Kirk

WASHINGTON, 12 SET – Tyler Robinson, lo studente ventiduenne accusato di aver assassinato Charlie Kirk, è cresciuto in una famiglia fermamente repubblicana e sostenitrice di Trump: lo rivela il Daily Mail. La nonna del giovane, Debbie Robinson, 69 anni, ha rotto il silenzio affermando di essere sbalordita dalle accuse rivolte al nipote, descrivendolo come un giovane tranquillo e riservato che “non ha mai” parlato di politica, nonostante il fermo sostegno del padre a Trump. “La maggior parte dei miei familiari è repubblicana. Non conosco nessuno che sia democratico”, ha assicurato. Il Guardian pero’ ha raccolto la testimonianza di un compagno di liceo di Robinson che ha giocato ai videogiochi con lui. L’amico, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha affermato che Tyler gli aveva espresso opinioni critiche nei confronti di Donald Trump quando si frequentavano diversi anni fa, nonostante il resto della sua famiglia avesse opinioni sostanzialmente conservatrici. L’amico ha ammesso di non poter essere certo delle più recenti opinioni politiche di Robinson, poiché si erano persi di vista dopo il diploma alla Pine View High School. I registri elettorali mostrano che Robinson non era affiliato a nessun partito politico prima delle elezioni del 2024. I suoi genitori erano repubblicani registrati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA