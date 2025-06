Famiglia: Schlein, ‘parlano tradizionale ma non ce l’hanno, sono tante e tutte vanno difese’

agenzia

Roma, 13 giu. “C’è una questione su cui veramente c’è un’ipocrisia di fondo: loro parlano tanto di famiglie, anzi di famiglia, ma di famiglia non ce ne è una sola tradizionale, di cui tanto parlano ma che poi alla fine dei conti nessuno di loro ha. Le famiglie sono tante, sono plurali, sono diverse, è il loro bello e vanno tutte difese nei loro diritti e soprattutto vanno difesi i diritti dei loro figli, perché i figli non si discriminano mai, perché l’amore non si discrimina mai”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a ‘La Repubblica delle idee’.

