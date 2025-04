Famiglia Trentini, confidiamo nell’impegno per la liberazione

agenzia

'Questa attesa logora Alberto e chi lo ama'

ROMA, 08 APR – “La signora Armanda Colusso conferma di aver ricevuto nei giorni scorsi una telefonata della Presidente Meloni che ha assicurato alla famiglia Trentini l’impegno del nostro Governo per riportare finalmente a casa Alberto, detenuto in Venezuela dal 15 novembre scorso. Confidiamo che questo impegno delle nostre istituzioni si concretizzi a breve nella liberazione di Alberto che dal giorno della sua cattura non ha potuto comunicare neppure con la propria famiglia, né ha potuto ricevere visite consolari. Questa attesa logora Alberto e chi lo ama”. E’ quanto afferma in una nota la famiglia Trentini assistita dall’avvocata Alessandra Ballerini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA