Famiglia: Zanella, ‘ora cognome madre per abbattere cultura patriarcale’

agenzia

Roma, 19 mag. “Grazie al presidente Mattarella che oggi ricorda la grandezza della riforma del diritto di famiglia attuata cinquant’anni fa. Allora i principi costituzionali della pari dignità tra uomo donna nel nucleo familiare, così come dei nati e delle nate dentro e fuori il matrimonio, trovarono norme solide di applicazione. Quella riforma, figlia di un tempo fertile per la democrazia e della spinta forte e radicale delle donne, ha contribuito molto a cambiare la nostra società, ora sono maturi i tempi affinché si riconosca la discendenza automatica del cognome della madre, passo decisivo per abbattere la cultura patriarcale“. Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.

