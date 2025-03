Famiglie ostaggi a Netanyahu, fermi uccisione nostri cari

agenzia

Chiedono un incontro con il premier questa mattina

GERUSALEMME, 18 MAR – Il Families Forum, la più grande associazione di familiari di ostaggi in Israele, ha chiesto al primo ministro Benjamin Netanyahu di “smettere di uccidere” i loro cari, dopo i raid lanciati nella notte dall’Idf su Gaza. “Le famiglie degli ostaggi chiedono un incontro questa mattina con il primo ministro, il ministro della Difesa e il capo della squadra negoziale, durante il quale verranno chieste garanzie su come gli ostaggi saranno protetti dalla pressione militare e come ci si aspetta che vengano riportati indietro”, afferma l’associazione in un comunicato stampa, prima di concludere: “Smettete di ucciderli (…) adesso!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA