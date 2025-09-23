Familia di Costabile è il candidato italiano agli Oscar

agenzia

La decisione del comitato dell'Anica

ROMA, 23 SET – Familia di Francesco Costabile è il film che l’Italia candida alla selezione per l’Oscar come miglior film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 23 titoli, nella riunione del comitato di selezione che si è svolta oggi all’Anica. L’annuncio delle shortlist da parte dell’Academy è previsto per il 16 dicembre 2025; le nomination verranno annunciate il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.

