Fanpage: Abodi, ‘procedura servizio civile è terza, nessuna ingerenza politica’

Roma, 3 lug. La procedura per accedere ai fondi del Servizio civile “è terza e implica l’impossibilità di qualsiasi ingerenza politica”, ha detto in Aula alla Camera il ministro dello Sport Andrea Abodi, rispondendo a un’interrogazione del M5S sulle iniziative in ordine al corretto utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile universale, alla luce del recente servizio giornalistico di Fanpage su Gioventù nazionale. Il Servizio civile “ha una natura chiara e terza e non certamente politicizzata”, ha rimarcato il ministro.

