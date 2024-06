Fanpage: Ambrosi (Fdi), ‘frasi schifose, voti di quei militanti non li accetterei’

agenzia

Roma, 27 giu. “Di fronte alla gravità delle frasi schifose e inaccettabili contro la senatrice Ester Mieli trovo doveroso come donna, come liberale, come conservatrice, come militante e deputata di Fratelli d’Italia esprimerle la mia totale e affettuosa solidarietà. Considero la lotta a ogni rigurgito di razzismo e antisemitismo un valore fondamentale dell’azione politica, e trovo del tutto riprovevole che militanti del nostro partito abbiano adottato un simile linguaggio, al di là dei discutibilissimi mezzi con cui le suddette frasi sono state carpite. I voti di questi militanti personalmente non li accetterei”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.