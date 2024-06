Fanpage: Braga, ‘Da Fdi nessuna condanna’

agenzia

Roma, 19 giu. “Bastava condannare parole e comportamenti di giovani fascisti ripresi da Fanpage. E magari assicurare indagini e provvedimenti. Invece Ciriani ha risposto nel Question Time con una disquisizione sul giornalismo d’inchiesta. Non ci resta che constatare che in Fdi non c’è nessuna volontà di rompere con quella tradizione e con le pagine più buie della nostra storia. Ci troverete sempre dalla parte opposta a difendere la libertà, la democrazia e la Costituzione antifascista”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

