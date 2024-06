Fanpage: Cuperlo, ‘Meloni sciolga organizzazione giovanile Fdi’

agenzia

Roma, 27 giu. “Dopo la seconda tranche dell’inchiesta di Fanpage c’è una sola cosa che Giorgia Meloni può e deve fare ed è sciogliere l’organizzazione giovanile del suo partito e ricostruirla eliminando ogni rigurgito di antisemitismo, neofascismo e neonazismo. Se non lo farà, sarà del tutto inutile chiedere ai vertici di Fratelli d’Italia prese di distanza da qualcosa che evidentemente non sono in grado o non hanno la volontà di cancellare”. Così il deputato democratico, Gianni Cuperlo.

