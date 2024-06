Fanpage: De Cristofaro (Avs), ‘Piantedosi sciolga gioventù nazionale, è gruppo neo-fascista’

agenzia

Roma, 27 giu. “Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, va sciolta. Il ministro dell’Interno deve considerarla per quello che è: un’organizzazione neofascista. Le nuove rivelazioni dell’inchiesta di Fanpage ‘Gioventù meloniana’ confermano e aggravano lo scenario già emerso nella prima parte. Parlano a ruota libera, non sanno di essere ripresi, si mostrano per quello che sono. Insultano ebrei, avversari politici, diversamente abili”. Lo scrive su Facebook il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.