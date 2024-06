Fanpage: De Poli (Udc), ‘solidarietà a Ester Mieli, ferma condanna antisemitismo’

agenzia

Roma, 27 giu. “La mia solidarietà alla senatrice Ester Mieli, vicepresidente della commissione Segre, collega da sempre in prima linea nella lotta all’antisemitismo e testimone tenace, per la sua storia e la sua profonda cultura, di valori universali che si oppongono a qualsiasi forma di discriminazione, violenza e razzismo. Le frasi a lei rivolte sono inaccettabili e le istituzioni non possono che essere al suo fianco ribadendo la ferma condanna di tutti all’antisemitismo, sintomo di regressione civile e culturale intollerabile nel nostro Paese”. Lo dichiara in una nota il senatore questore Antonio De Poli (Udc).

